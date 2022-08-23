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ООН столкнулась с нехваткой средств на гуманитарную помощь из-за Украины

NYT: ООН столкнулась с нехваткой средств на гуманитарную помощь из-за Украины

Фото: Jeenah Moon / Reuters

ООН столкнулась с нехваткой финансовых средств на гуманитарную помощь из-за ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает New York Times (NYT).

По его словам, это крупнейший финансовый дефицит, с которым когда-либо сталкивалась ООН. «Он случился главным образом потому, что быстро растет число уязвимых людей, которым нужна поддержка», — добавил Гриффитс. Он подчеркнул, что на 2022 год ООН необходимо обладать 48,7 миллиарда долларов, чтобы помочь более чем 200 миллионам человек.

Ранее ООН сообщила об 11 миллионах нуждающихся в помощи женщинах и девочках Афганистана. Им необходимы продукты питания, медицинское обслуживание, образование и поддержка другого рода.

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Николай Чигасов
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