На Украине отказались замораживать линию фронта

Reuters: Зеленский заявил, что Киев не будет замораживать линию фронта

Киев не станет замораживать линию фронта. Об отказе рассматривать подобный сценарий заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Reuters.

«Украина не согласится заморозить линию фронта, чтобы "успокоить" Россию», — заявил он.

В ходе выступления на саммите «Крымская платформа» президент Украины также пригрозил вернуть Крым «любыми средствами» и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений.

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский обвинил Москву в отсутствии диалога и высказал мнение, что она «никогда о нем не задумывалась».