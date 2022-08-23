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На Украине отказались замораживать линию фронта

Reuters: Зеленский заявил, что Киев не будет замораживать линию фронта

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Киев не станет замораживать линию фронта. Об отказе рассматривать подобный сценарий заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Reuters.

«Украина не согласится заморозить линию фронта, чтобы "успокоить" Россию», — заявил он.

В ходе выступления на саммите «Крымская платформа» президент Украины также пригрозил вернуть Крым «любыми средствами» и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений.

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский обвинил Москву в отсутствии диалога и высказал мнение, что она «никогда о нем не задумывалась».

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Варвара Кошечкина
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