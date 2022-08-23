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Эндрю Гарфилд отказался от секса на полгода ради роли священника

Эндрю Гарфилд рассказал, как ограничивал себя в еде и сексе ради роли священника
Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американо-британский актер Эндрю Гарфилд рассказал, как ограничивал себя в еде и сексе ради роли священника. Об этом пишет The Independent.

Актер признался, что ряд самоограничений был связан с подготовкой к роли священника-иезуита в фильме «Молчание» (2016) режиссера Мартина Скорсезе. Так, Гарфилд отказался от еды и секса на полгода.

«Это было очень круто. В то время у меня был довольно дикий, необычный опыт, когда я воздерживался от секса и морил себя голодом», — заявил лауреат премии «Золотой глобус».

Чтобы приблизиться к образу священника, Гарфилд также выполнял различные духовные практики. «Каждый день я выполнял кучу духовных практик, придумывал новые ритуалы, шесть месяцев соблюдал целибат и много постился», — рассказал Гарфилд.

Ранее стало известно о том, что актер Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена ради дочерей.

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Дениза Мацаева
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