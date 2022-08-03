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Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена ради дочерей

Райан Гослинг согласился сыграть роль Кена в фильме «Барби» ради дочерей

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

41-летний канадский актер и музыкант Райан Гослинг признался, что одной из причин, по которым он сыграл роль Кена в фильме про Барби, стали две его дочери от актрисы Евы Мендес. Об этом сообщает Hollywood Life.

Артист поведал, что согласился принять участие в проекте о куклах вместе с Марго Робби, чтобы показать своим дочерям, 7-летней Эсмеральде и 6-летней Амаде, как он зарабатывает на жизнь, а также раскрыть своего персонажа — бойфренда Барби Кена, которым, по его словам, дети часто отказываются играть.

«Дело, конечно, не только в дочерях. Но они сейчас начинают понимать, что именно я делаю. Хотя им очень интересно, почему я снимаюсь в роли Кена — ведь им никто не хочет играть. Именно поэтому я хочу показать его историю», — объяснил Гослинг.

Ранее актер раскрыл подробности сюжета фильма «Барби». Гослинг рассказал, что у его персонажа Кена «нет ни денег, ни работы, ни машины». Известно также, что события в картине будут происходить в шикарном доме Барби в Малибу. Другие подробности сюжета держатся в секрете.

Премьера «Барби» состоится 21 июня 2023 года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

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Анастасия Астахова
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