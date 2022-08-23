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Экономика

Германии удалось заполнить газовые хранилища на 80 процентов

Регулятор ФРГ Bundesnetzagentur сообщил о заполненности хранилищ газа на 80,14%

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия заполнила газовые хранилища на 80,14 процента, сообщается в отчете Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).

В частности, крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» удалось заполнить на 61 процент вопреки сложной ситуации в начале апреля. Тогда отбор и закачка газа в хранилище были прекращены на фоне выхода группы «Газпром» из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов.

Агентство отмечает, что в настоящий момент поставки топлива в страну стабильны. При этом ситуация с газом «напряженная», и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. В то же время прокачка газа из России по трубопроводу «Северный поток» находится на уровне 20 процентов от максимальной мощности.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране. Ранее руководство республики предъявило требования, согласно которым подземные хранилища газа к 1 сентября должны быть заполнены на 75 процентов, к 1 октября — на 85 процентов, а к 1 ноября — на 95 процентов.

Параллельно уровень запасов газа в европейских хранилищах достиг рекордного за последний год значения в 77,5 процента. Причем на два месяца раньше осенью 2021 года с такого объема уже начался отбор топлива. Если скорость закачки сохранится, то Евросоюз сможет достичь целевого уровня заполненности в 80 процентов к концу августа и 90 процентов — в 20-х числах сентября.

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Мария Грушко
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