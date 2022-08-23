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Напавшего с газовым пистолетом на девятилетнего ребенка россиянина задержали

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из пистолета в 9-летнего ребенка ради телефона

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 33-летнего местного жителя за разбойное нападение на девятилетнего мальчика. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 августа на детской площадке на улице Стасовой фигурант подошел к ребенку и стал требовать у него мобильный телефон. Мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в школьника, а затем скрылся с места преступления.

У ребенка диагностированы химические ожоги 1 и 2 степени. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. У подозреваемого изъяли пистолет.

Ранее стало известно, что в полицию обратилась мать мальчика. Сын рассказал ей, что на детской площадке к нему и двум его одноклассникам подошел неизвестный. Он попросил ребят показать содержимое сумок. Те отказались, после чего фигурант ранил одного из них.

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Екатерина Власова
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