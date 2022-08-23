Россиянка добилась возбуждения дела на занимавшихся сексом у окна геев

В Москве пара геев, занимавшихся сексом у окна, стала фигурантами дела после жалобы

В Москве правоохранительные органы после жалобы возмущенной соседки возбудили уголовное дело на пару геев. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил занялись у себя дома на подоконнике возле открытого окна в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала любовников.

Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста».

8 августа в Челябинске суд приговорил по этой же статье к шести годам колонии строгого режима 53-летнего мигранта из Таджикистана. Он надругался над 13-летним российским школьником. Как установил суд, в ноябре 2021 года мужчина заметил гулявшего с собакой мальчика в районе Вишневая горка. Мигрант силой увлек его в безлюдное место, где совершил действия сексуального характера. Жертве преступления удалось сбежать и рассказать обо всем родителям. Насильника задержали по горячим следам.