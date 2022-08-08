Мигрант получил срок за надругательство над российским школьником

В Челябинске мигранту из Таджикистана дали 6 лет колонии за надругательство над школьником

В Челябинске 53-летний мигрант из Таджикистана получил шесть лет колонии строгого режима за надругательство над 13-летним российским школьником. Об этом в понедельник, 8 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Ura.ru.

Как установил суд, в ноябре 2021 года злоумышленник заметил гулявшего с собакой мальчика в районе Вишневая горка. Мужчина силой увлек его в безлюдное место, где совершил действия сексуального характера. Жертве преступления удалось сбежать и рассказать обо всем родителям. Мигранта задержали по горячим следам.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. В отношении него возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

1 августа сообщалось, что в городе Верхний Уфалей в Челябинской области двоих мужчин задержали за изнасилование 13-летней девочки. Преступление было совершено в одном из частных домов на улице Фокина.