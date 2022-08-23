Побывавший в Грузии россиянин дал советы по подготовке к путешествию на машине

Автор блога «2X2TRIP» посоветовал заправить полный бак машины перед въездом в Грузию

Российский путешественник, который побывал в Грузии, дал несколько советов по подготовке к поездке на машине в соседнюю страну. Рекомендациями он поделился в личном блоге «2X2TRIP» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор блога предупредил, что не стоит покупать страховку в киосках, находящихся после грузинского КПП, а лучше проехать дальше — за тоннель и небольшой мост. ОСАГО для иностранных номеров в этом месте обойдется на 14 лари дешевле, кроме того, курс обмена здесь более выгодный: пакет страховки на 15 дней выйдет в тысячу рублей.

«Бензин в Грузии дорогой и перед тем, как отправится в сторону КПП, стоит заправить полный бак. Цены на горючее по стране немного колеблются. Самая низкая, которую мы встречали — 3,19 лари за литр 92, самая высокая — 4,09», — отметил россиянин.

Также турист рассказал, что в Грузии топливо на заправках разделено по классификациям. Например, Euro Regular — это 92 бензин, Premium — 95, Super — 98, Diesel — дизель, LPG — газ. Кроме того, мужчина напомнил, что в стране не принимают карту «Мир», поэтому с собой в поездку стоит брать наличные деньги в рублях.

«В поездке по Грузии мы использовали Booking.com. Если у вас нет карт Visa, Mastercard, выпущенных не в России, тогда выбирайте жилье без предоплаты. Таких вариантов в Booking.com по Грузии большинство и бронирование доступно без карт, с оплатой наличными на месте», — пояснил путешественник.

Ранее этот же путешественник рассказал, что ищут отечественные таможенники на российско-грузинской границе у туристов. Как оказалось, на КПП в основном проверяют допустимое количество провозимого алкоголя.