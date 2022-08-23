В Совфеде назвали цель удара по администрации Пушилина

Сенатор Джабаров назвал атаку по офис Пушилина провокацией Украины

Украина нанесла удары по администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, чтобы спровоцировать на ответные действия. Такую цель атаки в беседе с «Лентой.ру» назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Украина нас просто провоцирует, чтобы ответили по административным зданиям самой Украины, центральным или региональным. Это провокация чистой воды», — считает российский сенатор.

Это специально сделано, чтобы спровоцировать Донецкую народную республику на ответные шаги по нанесению удара по администрации либо в Киеве, либо в одной из областей Владимир Джабаров российский сенатор

Ранее стало известно, что в центре Донецка обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. «Прилет был в администрацию», — сообщили местные власти.

При атаке снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж, в здании начался пожар, уточняет «Донецкое агентство новостей».

Сам Пушилин «находится в безопасном месте, он не пострадал», сказали «Интерфаксу» в его администрации.

