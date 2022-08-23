В Совфеде назвали цель удара по администрации Пушилина
Украина нанесла удары по администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, чтобы спровоцировать на ответные действия. Такую цель атаки в беседе с «Лентой.ру» назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Украина нас просто провоцирует, чтобы ответили по административным зданиям самой Украины, центральным или региональным. Это провокация чистой воды», — считает российский сенатор.
Это специально сделано, чтобы спровоцировать Донецкую народную республику на ответные шаги по нанесению удара по администрации либо в Киеве, либо в одной из областей
Ранее стало известно, что в центре Донецка обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. «Прилет был в администрацию», — сообщили местные власти.
При атаке снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж, в здании начался пожар, уточняет «Донецкое агентство новостей».
Сам Пушилин «находится в безопасном месте, он не пострадал», сказали «Интерфаксу» в его администрации.