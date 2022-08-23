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Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора движения «Голос»

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора движения «Голос» Полину Костылеву

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в список иностранных агентов) Полину Костылеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна», — говорится в заявлении Минюста.

Уточняется, что соответствующее решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

В августе 2021 года движение «Голос» было внесено Минюстом в список незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России. Запись об этом появилась в соответствующем реестре на сайте ведомства. Костылева попала в список иноагентов 29 сентября 2021 года.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» является объединением граждан России, занимающимся независимым наблюдением за выборами.

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Асель Минбаева
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