Фанаты Майкла Джексона раскритиковали Гарри Стайлса за титул «короля поп-музыки»

Поклонники Майкла Джексона раскритиковали Гарри Стайлса за титул «короля поп-музыки»

Поклонники Майкла Джексона раскритиковали Гарри Стайлса за титул «короля поп-музыки», который был присвоен экс-солисту One Direction по версии журнала Rolling Stone. Об этом сообщает The Wrap.

Фанаты Джексона начали массово делиться мнением в своих социальных сетях, отмечая тот факт, что сравнивать двух этих артистов глупо.

«Люди настолько легкомысленно относятся к званию "король поп-музыки", что просто бросают его кому попало. Я даже не думаю, что они полностью понимают смысл титула. Майкл Джексон — король поп-музыки! Присвоение этого титула кому-либо делает его ничтожным и бессмысленным», «Этот титул принадлежит чернокожему мужчине, который работал на износ с 5 лет, который стал ветераном к 15 годам, сломал расовые барьеры и произвел революцию в музыкальной индустрии», — написали в Twitter поклонники Джексона.

Ситуацию также прокомментировал племянник исполнителя Тай Джексон, отметив, что Стайлс является очень талантливым артистом, но, как и другие певцы, не может быть удостоен такого титула: «Нового короля поп-музыки не существует. У вас нет права присваивать титул, Rolling Stone, и не вы его заслужили, а мой дядя. Никакого неуважения к Гарри Стайлсу, он мегаталантлив. Дайте ему свой уникальный титул».

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