Канье Уэст ответил на критику после продажи одежды в строительных мешках

Канье Уэст ответил на критику после продажи своей коллекции одежды в строительных мешках

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст ответил на критику в свой адрес. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

В сети раскритиковали совместную коллекцию бренда артиста Yeezy с Balenciaga и Gap из-за того, что вещи в магазинах были свалены в кучу в больших строительных мешках. По информации источника, исполнитель увидел коллекцию на вешалках прямо перед стартом продаж. Это его разозлило, и он принял решение представить линейку вперемешку.

Теперь желающие приобрести вещь из новой коллаборации обязаны сами рыться в мешках в поисках нужного размера и цвета. При этом цена на ремень в коллекции составляет 40 долларов, а на парку — 340 долларов. Покупатели раскритиковали такой подход знаменитости, заявив о том, что продажа одежды в мешках не только унижает клиентов, но и оскорбляет людей, вынужденных искать вещи на помойках и блошиных рынках.

Исполнитель ответил на обвинения, сказав о том, что такими методами он стремится сделать моду более доступной. «Послушайте, я новатор. Я здесь не для того, чтобы извиняться за свои идеи. Это именно то, что пытаются сделать СМИ: заставить нас извиниться за любую идею, которая не соответствует тому, как они хотят, чтобы мы думали», — сообщил рэпер.

Уэст добавил, что считает выпущенную коллекцию не просто коллаборацией, а частью своей жизни. Он также подчеркнул, что продолжит бороться за «возможность менять одежду и предлагать людям лучший дизайн».

Ранее исполнитель прокомментировал расставание бывшей супруги Ким Кардашьян с актером Питом Дэвидсоном.