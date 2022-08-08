Канье Уэст прокомментировал расставание Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном
Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал расставание бывшей супруги Ким Кардашьян с актером Питом Дэвидсоном. Соответствующую публикацию он разместил у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Исполнитель опубликовал на своей странице обложку газеты The New York Times с заголовком для некролога «Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет» (Skete Davidson Dead At Age 28). Прозвище «Скит» он придумал для комика еще в феврале. Под заголовком также содержалась строчка о том, что музыку на похоронах сыграет хип-хоп исполнитель Kid Cudi, однако он боится, что «его забросают бутылками».
О том, что Ким рассталась с Питом, стало известно в начале августа. Отмечается, что знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями. Источники сообщили, что у пары все еще «много любви и уважения друг к другу», однако большие расстояния и загруженный график «затрудняют поддержание отношений». Причиной расставания стала разница в возрасте, которая приводила к конфликтам интересов: 28-летний Дэвидсон часто требовал приезда возлюбленной, когда находился в командировках, в то время как 41-летняя Кардашьян хотела сосредоточиться на воспитании детей.
Ранее сообщалось о том, что бывший муж Бритни Спирс заявил о нежелании ее детей видеться с певицей.