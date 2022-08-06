Стали известны причины расставания Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона

Телезвезда Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались из-за разницы в возрасте

Стали известны причины расставания 41-летней телезвезды Ким Кардашьян и 28-летнего комика Пита Дэвидсона. Об этом сообщает PageSix.

По информации источника, пара прекратила отношения из-за разницы в возрасте, которая приводила к конфликтам интересов: Дэвидсон часто требовал приезда возлюбленной, когда находился в командировках, в то время, как Кардашьян хотела сосредоточиться на воспитании детей.

«Питу — 28, а Ким — 41. Просто сейчас они в совершенно разных местах. Пит совершенно спонтанный и импульсивный, хочет, чтобы Ким немедленно прилетела в Нью-Йорк или в любое другое место, где он находится. Но у Ким четверо детей, и это не так просто. Ей нужно сосредоточиться на детях», — сообщил инсайдер.

Источник добавил, что сейчас телезвезда очень истощена отношениями с комиком, в которых состояла с ноября прошлого года, а также конфликтами по поводу воспитания детей с бывшем супругом, рэпером Канье Уэстом.

Ранее Ким Кардашьян снялась без макияжа для рекламы своего бренда косметики SKKN и стала объектом насмешек в Сети.