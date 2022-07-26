Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и стала объектом насмешек в сети

Телезвезда Ким Кардашьян снялась без макияжа для рекламы своего бренда косметики SKKN

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась без макияжа в рекламе своего бренда косметики SKKN и стала объектом насмешек в сети. На соответствующие кадры в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило внимание издание Daily Mail.

Отмечается, что 41-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии по случаю запуска новой сыворотки на основе масел. Так, на размещенных снимках бизнесвумен позирует в ванне в бикини коричневого цвета. При этом видно, что Кардашьян не стала укладывать волосы и наносить на лицо косметику.

Читатели материала не оценили внешний вид Кардашьян, заподозрив ее в пластических операциях и применении фотошопа. «Полное лицо ботокса. Очень жаль тех, кто покупает ее косметику», «Выставлять себя на всеобщее обозрение — признак "падающей" звезды», «Ее кожа состоит из фотошопа, фильтров и еще раз фильтров!», «Она наконец решила признаться и показать свою пластику лица», «Без макияжа? Спасибо, посмеялся», «Ее губы выглядят странно, как у куклы», «Не верьте ей! Она потратила сотни тысяч долларов, чтобы стать такой», — высказывались они.

Раннее в июле Ким Кардашьян подверглась критике в сети из-за новых фото в купальнике. Папарацци запечатлели звезду на пляже в компании шестилетнего сына Сейнта. На снимках бизнесвумен предстала в бикини, верх которого составлял топ в спортивном стиле синего цвета.