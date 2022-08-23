Медсестра хосписа объяснила распространенное действие людей перед смертью

Медсестра хосписа рассказала, что перед смертью люди часто видят своих умерших питомцев

Медсестра хосписа Пенни Смит (Penny Smith) в ролике, опубликованном в TikTok, объяснила распространенное действие людей перед смертью. Она рассказала, что умирающие часто что-то гладят в воздухе — это означает, что они видят перед собой своих ушедших питомцев.

«Когда умирающие люди совершают такие движения рукой», — написала медсестра, изображая поглаживание небольшого питомца. Она пояснила, что на месте, где рука человека совершает движения, похожие на поглаживания, может оказаться, например, кошка пациента, которой ранее не стало.

В комментариях пользователи добавили, что перед смертью люди часто видят своих умерших близких. «Мой дедушка смотрел в одну сторону, и мы спросили, куда он смотрит, он сказал, что там была моя бабушка, через несколько минут он умер», — написал один из комментаторов. Многие также выразили надежду, что в свои последние минуты увидят своих ушедших родственников и питомцев, которых когда-то не стало.

Ранее медсестра хосписа назвала главные ошибки, которые люди совершают, когда их близкие уходят из жизни. Она рассказала, что не стоит заставлять умирающих есть и пить, а также отказываться от введения им обезболивающих препаратов.