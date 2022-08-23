Россиянам рассказали о секретах выгодной ипотеки

Эксперт Вирченко: при субсидированной ипотеке стоит сокращать платеж за счет переплаты

В 2022 году можно взять ипотеку на 30 лет с переплатой около 50 тысяч рублей, но во всем есть свои нюансы. О секретах выгодной ипотеки «Ленте.ру» рассказала директор по продажам компании «Полис Групп» Яна Вирченко.

Цель покупки

Первое, на что важно обратить внимание — это цель покупки, отметила Вирченко. Если вы хотите приобрести квартиру для жизни и не планируете ее продавать, а также думаете, что досрочно гасить кредит не будете, то вариант с субсидированной ставкой — отличное решение. В таком случае квартира будет стоить несколько дороже, чем при обычной ипотеке, однако платежи — существенно ниже, и переплата при ставке 0,1 процента может составить меньше 100 000 рублей за весь период, подчеркнула эксперт.

«Если же покупка планируется для инвестиции, либо же есть возможность гасить ипотеку досрочно, то подойдут обычные программы по господдержке: сумма кредита до 12 миллионов рублей, квартира от застройщика, первоначальный взнос от 15 процентов. Ставка будет 6-7 процентов, переплата небольшая, при этом существенно будет сокращаться при досрочном погашении», — поделилась Вирченко.

Субсидированная ставка не совсем подходит для краткосрочных инвестиций, так как стоимость квартиры в зависимости от программы может вырасти на 20 процентов, при этом рыночная стоимость будет расти не так быстро, и вся выгода от дальнейшей перепродажи потеряется, объяснила она. Однако для сдачи в аренду, по словам эксперта, такая схема, наоборот, подходит.

Сумма первоначального взноса

Второе, на что стоит обратить внимание — сумма первоначального взноса, считает Вирченко. Так, если накоплена небольшая сумма, лучше всего приобрести квартиру по обычной программе, где требуется всего 15 процентов.

Если рассматривать субсидированную ипотеку, то там вход начинается также от 15 процентов, но уже от цены с удорожанием, предупредила она. У некоторых банков, по словам эксперта, есть программы с первоначальным взносом от 0 процентов, однако требования к заемщикам ужесточаются.

Досрочное погашение

«Если в планах есть досрочное погашение, то при обычных программах выгодней гасить ипотеку на сокращение срока: чем меньше срок — тем меньше переплата. А при субсидированных программах на сокращение платежа, так как переплата изначально минимальная», — подытожила Вирченко.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал о способах быстрого погашения ипотеки для многодетных семей. https://lenta.ru/news/2022/08/23/lashko/