Кавказцы жестоко избили мужчину с ДЦП из-за замечания и попали на видео

Четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП из-за просьбы не ругаться матом

Четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП после того, как он попросил их не ругаться матом. Видео с места публикует KP.RU.

На появившемся видеоролике видно, как группа кавказцев избивает ногами лежащего на асфальте мужчину. Никто из прохожих не пытается их остановить и вмешаться в конфликт. Позже выяснилось, что инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Ленина. Всех хулиганов удалось задержать, их доставили в отдел полиции. Там они пробудут не меньше 3-5 дней.

Местные правоохранители сообщили, что на кавказцев могут составить сразу несколько протоколов по статьям УК РФ. В частности, за неповиновение и сопротивление сотруднику полиции, оскорбление представителя власти и групповое избиение.

Ранее в Москве двое кавказцев избили 18-летнего молодого человека, после того как он попросил их переставить грузовой автомобиль, заблокировавший выезд из двора. Пострадавший житель столицы обратился в полицию.