Глава крупнейшей киносети назвал необходимую для спасения кинотеатров сумму

Глава крупнейшей киносети оценил спасение кинотеатров в 6-10 миллиардов рублей ежегодно

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что кинотеатрам необходимо выделять от 6 до 10 миллиардов рублей в год для того, чтобы избежать их банкротства. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«По разным оценкам, 6–10 миллиардов на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 миллиардов, то чуть больше», — объяснил глава киносети.

Васясин поведал, что еще неизвестно, получат ли киносети финансовую поддержку, а также подчеркнул, что сейчас положение кинотеатров стало намного серьезнее, чем во время локдауна.

«Во-первых, во время локдауна было понятно, что когда-то, причем в обозримом будущем, отснятые фильмы все-таки будут показаны. А сейчас мы не знаем, будет ли вообще когда-нибудь голливудский контент на наших экранах. И если будет, то когда. Во-вторых, в пандемию нам была оказана финансовая помощь, пусть и не в первую волну. Тогда нам дали 4,2 миллиарда рублей, которые были поделены равными долями между продюсерами и киносетями. Сейчас мы не знаем, будет ли хоть какая-то поддержка», — добавил генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино».

Ранее стало известно, что ушедшая из России компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате.