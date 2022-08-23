РБК: ушедшая из России компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал, что покинувшая российский рынок канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат для показа отечественных фильмов. Об этом сообщает «РБК».

Он объяснил, что хоть оборудование IMAX, которое установлено в российских кинотеатрах, и принадлежит владельцам киносетей, для его использования все-равно необходимо получить разрешение компании. «Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя», — отметил Васясин, добавив, что даже российские фильмы в этом формате недоступны к показу из-за прямого запрета со стороны корпорации.

По его мнению, можно ожидать возвращения канадской компании, но в этом случае ей придется, во-первых, готовиться к пересмотру условий российской стороной для исключения возможности одностороннего ухода, а во-вторых, к судебным искам. «У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — предостерег канадскую компанию Васясин.

C 1 июня этого года IMAX прекратила свою деятельность в России. Это подтвердил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.