Глава теробороны Днепра обвинил офис Зеленского в сведении счетов

Глава теробороны Днепра Корбан обвинил офис Зеленского в сведении счетов

Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан обвинил офис президента Украины Владимира Зеленского в сведении счетов. Такое заявление он сделал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне до сих пор не верится, что глава офиса президента [Андрей] Ермак, возглавляющий 255 комиссий и комитетов, конгрессы и международные группы, находит время, чтобы раздавать незаконные указания прокурорам, полиции и СБУ (Службе безопасности Украины (СБУ) — прим. «Ленты.ру»), возбуждать по беспределу уголовные дела против меня, моих друзей и близких», — написал Корбан.

По его словам, самое страшное, что офис украинского лидера также возбудил уголовное дело против его 82-летнего отца, который владеет «маленьким медицинским центом» в Днепре. Корбан заявил, что прокуроры, следователи полиции и СБУ исполняют «незаконные команды» начальства, которое действует подобно своим предшественникам, то есть применяет телефонное право для расправы с неугодными.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа Зеленского о лишении ряда политиков и бизнесменов украинского гражданства. В список из десяти фамилий вошли Корбан, Коломойский и политик Вадим Рабинович.