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Россиянина Кондрацкого арестовали по делу о госизмене

В Москве суд арестовал россиянина Игоря Кондрацкого по делу о госизмене

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд заключил под стражу россиянина Игоря Кондрацкого, обвиняемого в госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

Мужчину арестовали еще два месяца назад, но известно об этом стало 23 августа. Он содержится в СИЗО.

Ему вменяется передача иностранцу секретных данных, составляющих государственную тайну. Подробности дела неизвестны. Преступление подпадает по действие статьи 275 УК РФ («Госизмена»).

8 августа сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста россиянину Андрею Титову, также обвиняемому в госизмене. Он будет находиться в СИЗО до 10 ноября. Его арестовали в одном из российских регионов, после чего этапировали в столицу.

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Любовь Ширижик
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