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Кубань вошла в число лидеров по объемам финансовой поддержки предпринимательства

Кубань вошла в число лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Кубань продолжает наращивать финансовую помощь предпринимательству. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в условиях санцкционного давления и новых вызовов, задача региона - максимально помогать предпринимателям, создавать условия для их развития.

С начала года Фонд микрофинансирования выдал займов на общую сумму 1,63 миллиарда рублей, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона. Это, по его словам, позволяет краю оставаться в числе лидеров по объемам финансовой поддержки МСП.

Глава региона добавил, что займы наиболее востребованы у предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, производством, розничной торговлей, перевозками грузов.

Для увеличения возможностей Фонда, правительство региона докапитализировали его на 300 миллионов рублей, до 3,57 миллиарда рублей.

На сегодняшний день региональный Фонд микрофинансирования предоставляет 18 видов микрозаймов сроком до 36 месяцев. Для реального сектора экономики ставки составляют от 0,1 до 6,5 процента. Максимальная сумма — 5 миллионов рублей. Также ввели новый эксклюзивный займ «Торговля» под 8 процентов.

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Татьяна Романова
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