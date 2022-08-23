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В Ливерпуле застрелили девятилетнюю девочку

Independent: неизвестный застрелил девятилетнюю девочку в Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

Неизвестный убийца застрелил девятилетнюю девочку в английском городе Ливерпуль. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на пресс-службу полиции графства Мерсисайд.

Преступление произошло вечером 22 августа, в доме на Кингсхит-авеню. Прибывшая на место полиция обнаружила девочку, мужчину и женщину в тяжелом состоянии. Ребенок скончался в реанимации, однако взрослые выжили и сейчас им оказывается помощь.

Неизвестно, с какой целью преступник проник в дом и кто были жертвы. Сейчас убийцу ищут полицейские, проверяя уличные камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления, обнаруженные в доме отпечатки пальцев и опрашивая соседей на Кингсхит-авеню.

6 июня в китайском городе Харбин мужчина с ножом убил двух женщин и ребенка семи-восьми лет. По данным полиции, преступник был арестован. Правоохранители сообщили, что причиной нападения стала бытовая ссора. Против 30-летного убийцы возбуждено уголовное дело.

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Николай Чигасов
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