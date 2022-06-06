В Китае мужчина с ножом убил ребенка

В китайском Харбине мужчина зарезал ребенка и двух женщин

В китайском городе Харбин мужчина с ножом убил двух женщин и ребенка семи-восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, преступник был арестован. Правоохранители сообщили, что причиной нападения стала бытовая ссора. Против 30-летного убийцы возбуждено уголовное дело.

21 декабря 2021 года стало известно, что пенсионерка в Индии принесла в жертву шестимесячного младенца племянника мужа, чтобы исцелить супруга от болезней.