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В Китае мужчина с ножом убил ребенка

В китайском Харбине мужчина зарезал ребенка и двух женщин

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В китайском городе Харбин мужчина с ножом убил двух женщин и ребенка семи-восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, преступник был арестован. Правоохранители сообщили, что причиной нападения стала бытовая ссора. Против 30-летного убийцы возбуждено уголовное дело.

21 декабря 2021 года стало известно, что пенсионерка в Индии принесла в жертву шестимесячного младенца племянника мужа, чтобы исцелить супруга от болезней.

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Николай Чигасов
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