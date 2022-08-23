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В Эстонии гражданам посоветовали отказаться от поездок в Россию

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: необходимо избегать любых поездок в Россию

Фото: Lehtikuva / Saara Peltola / Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порекомендовал гражданам республики отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По словам политика, «необходимость избегать любых поездок в Россию» обоснована «значительно возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации». Рейнсалу также не исключил возможности российских провокаций против граждан Эстонии.

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз россиянам и въезд на территорию государства с уже выданной в республике шенгенской визой.

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Татьяна Антоненко
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