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Медведев обсудил с Мантуровым поставки оружия для российской армии

Зампред Совбеза Медведев обсудил с Мантуровым поставки техники для ВС РФ
Дмитрий Медведев и Денис Мантуров

Дмитрий Медведев и Денис Мантуров. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, обсудив с ним поставки вооружений для российской армии. Соответствующая публикация появилась в соцсетях политика.

«На встрече с вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудили вопросы работы ВПК и обеспечения поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ», — написал Медведев.

Мантуров был утвержден на пост вице-премьера в июле. Предполагается, что введение новой должности в структуре правительства — вице-премьер и министр промышленности и торговли в одном лице — должно способствовать более быстрому принятию решений в условиях беспрецедентных санкций.

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Платон Щукин
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