В Германии раскрыли сроки поставки на Украину системы ПВО Iris-T

Глава МИД ФРГ Бербок: системы ПВО Iris-T поставят на Украину в ближайшие недели

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T поставят на Украину в ближайшие недели. Сроки поставки вооружений Киеву раскрыла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передают РИА Новости.

«Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высоко современные системы, как Iris-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине. Это случится в ближайшие недели», — заявила министр.

Ранее Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и «тонны» боеприпасов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа» в Киеве. «Мы поставили на рельсы новый пакет [военной помощи], включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — заявил Шольц.

