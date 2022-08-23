Канцлер ФРГ Шольц: в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО и «тонны» боеприпасов

Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и «тонны» боеприпасов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа» в Киеве. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы поставили на рельсы новый пакет [военной помощи], включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — заявил Шольц.

Ранее в Берлине заявили о пределе, к которому подошла Германия в области поставок оружия Украине. Министр обороны страны Кристина Ламбрехт объяснила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

21 августа Олаф Шольц на встрече с гражданами заявил, что Германия поставляет Украине «очень-очень много» оружия. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard.