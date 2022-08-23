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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Харьковской области

Минобороны России заявило о сбитом украинском Су-27 в Харьковской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Малые проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по временным базам 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска и Константиновки в ДНР.

В результате атаки уничтожены до 200 солдат ВСУ и 18 единиц военной техники противника, уточнили в Минобороны.

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Сергей Истомин
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