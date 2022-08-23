Минобороны заявило об утрате батальоном 66-й бригады ВСУ боеспособности

Минобороны: батальон 66-й механизированной бригады ВСУ в ДНР утратил боеспособность

За минувшие сутки второй механизированный батальон 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате больших потерь утратил боеспособность в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам во вторник, 23 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что украинские военнослужащие из этого подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении.

В Минобороны пояснили, что российские военные продолжают действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. Кроме того, ВКС России уничтожили до 200 бойцов, поразив пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в районах Славянска и Константиновки.

Ранее российское ведомство докладывало о дезертирстве мобилизованных бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре. Тогда Конашенков подчеркивал, что из-за больших потерь укомплектованность бригады личным составом не превышает 50 процентов.

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