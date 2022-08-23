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Массовая авария на МКАД попала на видео

Массовую аварию на внешней стороне 83 километра МКАД сняли на видео

На внешней стороне 83 километра МКАД произошла массовая авария. Кадры столкновения нескольких автомобилей публикует столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как на одной из полос стоит человек рядом с автомобилем, к нему задним ходом сдает еще одна машина. Водитель такси, не видя препятствие на дороге, на полной скорости влетает в стоящее авто и сбивает человека, который находится рядом с ним. После этого происходит столкновение нескольких автомобилей.

По данным Дептранса, на месте аварии сейчас работают сотрудники оперативных служб города. Также известно, что движение ограничено по четырем полосам из шести.

В Telegram-канале Госавтоинспекции столицы говорится о двух пострадавших. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее на 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Тогда погиб водитель легковушки.

Анастасия Шейкина
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