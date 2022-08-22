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На МКАД произошло смертельное ДТП с фурой

На 106-м километре МКАД легковой автомобиль влетел под грузовик, погиб один человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Из-за того что машина влетела в фуру на огромной скорости, она наполовину ушла под грузовик.

На месте ДТП погиб один человек — водитель легкового автомобиля. Из-за столкновения легковой автомобиль был практически полностью расплющен.

В июле на 22-м километре МКАД произошло смертельное массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали Сначала на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. Впоследствии в них въехали еще четыре машины.

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Анастасия Шейкина
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