Российские средства ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике

Над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.

Ранее очевидцы сообщали о работе ПВО в городе. Кадры с улиц Гагаринского района публиковали местные жители, при этом в Балаклавском районе, по словам очевидцев, были слышны два хлопка.

С 1 августа на территории Севастополя ввели высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.