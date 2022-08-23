Российские средства ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе
Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитом системой ПВО беспилотникеСюжетРабота систем ПВО:
Над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.
Ранее очевидцы сообщали о работе ПВО в городе. Кадры с улиц Гагаринского района публиковали местные жители, при этом в Балаклавском районе, по словам очевидцев, были слышны два хлопка.
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