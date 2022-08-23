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Российские средства ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.

Ранее очевидцы сообщали о работе ПВО в городе. Кадры с улиц Гагаринского района публиковали местные жители, при этом в Балаклавском районе, по словам очевидцев, были слышны два хлопка.

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С 1 августа на территории Севастополя ввели высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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