Очевидцы сообщили о работе ПВО в Севастополе

Очевидцы сообщили о работе ПВО рядом с улицей Маячной в Севастополе

В Севастополе жители улицы Маячной Гагаринского района сообщают о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы публикуют видеозапись последствий работы ПВО в местном Telegram-канале.

На кадрах, предположительно, запечатлен след от работы ПВО в небе.

Помимо этого, очевидцы публикуют кадры последствий работы ПВО из района улицы Казачьей в Гагаринском районе. Местные жители Балаклавского района также сообщают о двух хлопках.

22 августа губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что ПВО сбила некий объект в районе села Верхнесадового. Предварительно, это был беспилотник. ПВО уничтожила его на большой высоте, поэтому звук слышался в разных частях города, объяснил он.

С 1 августа на территории Севастополя ввели высокий уровень террористической опасности. В тот же день Развожаев заявил, сейчас Севастополь является прифронтовым городом.

