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Губернатор Севастополя заявил о сбитом российской ПВО беспилотнике

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что российская ПВО сбила беспилотник

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила некий объект в районе села Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, это был беспилотник. ПВО уничтожила его на большой высоте, поэтому звук взрывов слышался в разных частях города.

Развозжаев заверил, что Севастополь находится под надежной защитой и призвал горожан сохранять спокойствие.

Ранее о звуках взрывов сообщали жители Севастополя. Они рассказали, что у многих машин сработала сигнализация, а в некоторых домах разбились стекла в оконных рамах.

21 августа система ПВО около военного аэродрома в Севастополе также уничтожила вражеский объект на подлете к городу. По словам губернатора, он направлялся к Бельбеку со стороны Евпатории.

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Константин Лысяков
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