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Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе

Губернатор Развожаев: системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали около военного аэродрома в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, традиционно украинские военные «пыжатся нагнать панику на севастопольцев». «Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — подчеркнул он. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

19 августа в Севастополе также сработала система ПВО. Кроме того, сообщалось о подобном случае в Евпатории. 18 августа противовоздушная оборона сработала в Керчи. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заверил, что Крым находится под надежной защитой.

Губернатор Развожаев назвал Севастополь прифронтовым городом.

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Марина Совина
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