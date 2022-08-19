Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО

Cистема противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре», — отметил Развожаев, добавив, что в бухте сработала ПВО. По предварительным данным, был сбит беспилотник. «Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — написал он.

Ранее сообщалось о срабатывании ПВО в Евпатории. 18 августа противовоздушная оборона также сработала в Керчи. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заверил, что Крым находится под надежной защитой.