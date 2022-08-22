Жители Севастополя сообщили о взрывах

Жители Севастополя сообщили о звуках взрывов в городе

Жители города Севастополя на юго-западе Крыма сообщили, что слышали звуки взрывов. Их слова приводит Telegram-канал «Чп / Севастополь».

По словам очевидцев, взрывы были слышны во всех районах города. Люди сообщают о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стенах. Жители некоторых районов утверждают, что у них разбились стекла в оконных рамах. Также появились предположения, что звуки были вызваны работой средств противовоздушной обороны.

Официальной информации по поводу ситуации от властей Севастополя на данный момент нет.