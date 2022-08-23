Медведев исключил принятие Украины в НАТО из-за спецоперации

Медведев исключил принятие Украины в НАТО и назвал это прямым результатом спецоперации

Украину не примут в НАТО, это прямой результат российской военной специальной операции. Об этом написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал политик.

По его словам, гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией. Сейчас Украина продолжает «изобретать» гарантии безопасности на будущее и вспоминает про Североатлантический альянс, написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза предупредил, что возможное принятие Украины в НАТО на порядок опаснее для Москвы, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии. Это связано с наличием неурегулированных территориальных споров, а также с разным пониманием статуса регионов, объяснил Медведев.