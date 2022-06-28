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Медведев предупредил об опасности принятия Украины в НАТО

Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО опаснее для России, чем Швеция и Финляндия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам» предупредил, что возможное принятие Украины в НАТО на порядок опаснее для Москвы, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии.

Медведев пояснил, что это связано с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, то есть с наличием неурегулированных территориальных споров, а также разным пониманием статуса регионов.

«Для нас Крым - часть России. И это навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил он.

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Марина Совина
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