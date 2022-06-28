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Медведев назвал попытки посягнуть на Крым объявлением войны России

Зампред Совбеза Медведев назвал любую попытку посягнуть на Крым объявлением войны России

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» назвал любую попытку посягнуть на Крым объявлением войны России.

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о планах Киева вернуть Крым, назвав его слова возмутительными. Он напомнил, что на полуострове живут люди, которые уже сделали свой выбор и убедились в его верности.

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Марина Совина
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