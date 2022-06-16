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В России отреагировали на планы Киева вернуть Крым Украине

Сенатор Цеков предположил, что министр обороны Украины делает заявления под веществами
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о планах Киева вернуть Крым, назвав его слова возмутительными. В беседе с «Лентой.ру» сенатор напомнил, что на полуострове живут люди, которые уже сделали свой выбор и убедились в его верности, и предположил, что украинский министр делает заявления «под психотропными веществами».

Ранее Резников в интервью CNN заявил, что новая партия дальнобойных вооружений, полученная из западных стран, поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернуть Крым и всю территорию Донбасса. По его словам, полуостров является стратегической целью Украины, однако ее армия пока не готова начать туда наступление. «Но мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Резников.

Глава министерства пояснил, что ВСУ рассчитывает вернуть себе утраченные территории в три этапа. Первый предполагает стабилизацию обстановки на действующих фронтах. Во время второго командование планирует «отбросить армию России» на позиции 24 февраля, на третьем — «освобождать все территории, включая Крым».

Он также прокомментировал обещание украинского руководства не использовать западное оружие для атак на территорию России. Резников заверил, что не считает Крым частью РФ, а потому ВСУ могут вернуть его силой.

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Возмущение и злость

На эти слова можно реагировать только с большим возмущением и большой злостью. Этот великий деятель должен понимать, что полуостров — это не пустая территория. На ней проживают люди, которые определились со своим выбором. Они воссоединились с Россией и убедились, насколько это было правильным решением

Сергей Цековчлен комитета Совета Федерации по международным делам

Цеков назвал заявление Резникова абсолютной глупостью. «Когда он говорил о потерях военнослужащих на Украине, когда он говорил о проблемах, с которыми они столкнулись, он говорил объективно и правильно. По всей видимости, его за это наказали, и он решил делать обратные заявления пессимистического свойства», — высказался сенатор.

По словам Цекова, министр обороны Украины решил поиграть в воинственность вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Последний также заявлял о том, что украинская армия вернет не только те территории, которые находятся под контролем Российской Федерации, но и Крым.

«Резников вообще не может объективно оценить ни ситуацию на Украине, ни ситуацию на полуострове, ни ситуацию в мире. Просто такое впечатление, что он делает подобные заявления под психотропными веществами. Это просто из ряда вон выходящие заявления», — заключил Цеков.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Позже генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.

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Виктория Немис
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