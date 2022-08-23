Сообщение о планах Bosch по продаже заводов в России оказалось недостоверным

Информация о планах Bosch по продаже двух заводов в России не подтвердилась

Сообщение о том, что компания Bosch планирует продать два завода на территории России, оказалось недостоверным.

Газета «Коммерсантъ» 22 августа сообщила, что ООО «БСХ Бытовые приборы», которое является российским подразделением немецкого производителя бытовой техники Bosch, начало искать покупателей на два своих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Уточнялось, что оба предприятия не работают с середины марта, когда Bosch приостановила деятельность в России на фоне санкций.

Издание утверждало, что в число потенциальных покупателей заводов входят китайские компании Midea и Hisense и турецкая Arcelik, которая до этого уже приобрела предприятие ушедшей из России Whirlpool. Стоимость заводов в публикации оценивалась в 3,8-4,4 миллиарда рублей.

При этом газета ссылалась на анонимные источники на рынке, не приводя о них никакой информации, что может свидетельствовать о недостоверности сообщенных ими данных.

Позже представитель Минпромторга в беседе с РИА Новости опроверг данные о продаже российских заводов Bosch. По его данным, ООО «БСХ Бытовые приборы» в рабочем порядке сообщило ведомству об отсутствии информации о продаже завода по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Петербургом и предприятия по выпуску котлов в Энгельсе Саратовской области.

Публикация получила широкое распространение в российских федеральных, региональных и отраслевых СМИ. В частности, о якобы имеющихся у Bosch планах по продаже заводов сообщили «Ведомости», РБК, РИА Новости, Forbes, «Известия», «Российская газета», RT и другие крупные издания и порталы. При этом позже основные федеральные СМИ также опубликовали сообщения с опровержением данной информации.