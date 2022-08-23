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Украина потребовала у ЕСПЧ воспрепятствовать трибуналу над бойцами ВСУ

МИД и Минюст Украины потребовали у ЕСПЧ не допустить трибунала над бойцами ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен воспрепятствовать проведению трибунала над бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказано в совместном заявлении МИД и Минюста Украины, размещенном в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах», — говорится в заявлении.

Киев запретит проведение каких-либо судов над своими военнопленными и будет расценивать подобные действия как военные преступления, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины», — приводятся в заявлении слова замминистра юстиции Ирины Мудрой.

23 августа стало известно об атаке ВСУ на здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

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Алевтина Запольская
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