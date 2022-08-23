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Певица Оливия Родриго прошлась по улицам в ночной рубашке

Певица Оливия Родриго прошлась по улицам Нью-Йорка в ночной рубашке Mirror Palais

Фото: Legion-media

Американская актриса и певица Оливия Родриго появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Фотографии публикует Daily Mail.

19-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в короткой ночной рубашке из шелка черного цвета, которая оформлена кружевным декольте. Стоимость указанной вещи бренда Mirror Palais составляет 425 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала кожаные лоферы, а из аксессуаров на ней — высокие белые носки и несколько колец.

Известно, что поп-исполнительница вместе с друзьями ходила на выступление певицы Чапелл Рон, который состоялся в концертном зале The Bowery Ballroom.

В мае Дженнифер Лопеc вышла в свет в ночнушке. Фотографы запечатлели поп-звезду в длинном белом платье без рукавов с кружевной отделкой на прогулке в Лос-Анджелесе. Отмечается, что соответствующее изделие представлено в ассортименте американского бренда Dôen в отделе «одежда для сна».

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Майя Пономаренко
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