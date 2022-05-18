Дженнифер Лопеc прошлась по улице в ночнушке

52-летняя Дженнифер Лопес прошлась по Лос-Анджелесу в ночнушке

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась по улице в ночнушке. Снимки публикует портал Page Six.

Фотографы запечатлели 52-летнюю поп-звезду в длинном белом платье без рукавов с кружевной отделкой на прогулке в Лос-Анджелесе. Отмечается, что соответствующее изделие представлено в ассортименте американского бренда Dôen в отделе «одежда для сна». Журналисты назвали такой стиль roll-out-of-bed («выпрыгнуть из постели»). Они также советуют присмотреться к похожим легким сорочкам с соответствующим V-образным вырезом брендов Lulus, Urban CoCo и Lulus Always Wandering White.

Кроме того, знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками марки Celine. В качестве украшений она выбрала серьги-кольца и многослойные золотые ожерелья, покрытые кристаллами Gucci. В руках Лопес держит сумку Dior стоимостью 3700 долларов (235 тысяч рублей).

В апреле Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Певица прошлась по улицам Лос-Анджелеса в мини-платье красного цвета и черных высоких ботфортах на каблуках люксового бренда Christian Louboutin. На размещенных кадрах видно, что волосы поп-исполнительницы распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Свой образ звезда дополнила белой сумкой модного дома Chanel.