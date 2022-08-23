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Крупная химкомпания остановит производство удобрений в Польше из-за цен на газ

Польская ANWIL остановит производство азотных удобрений из-за цен на газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Польская ANWIL (входит в группу Orlen) заявила на своем сайте, что приостановит производство азотных удобрений из-за роста цен на газ в Европе.

Крупнейшая в Польше химкомпания намерена возобновить производство, когда ситуация на рынке топлива стабилизируется. Во время остановки производственных линий ANWIL проведет ремонтные и инвестиционные работы, отметили там.

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Природный газ является основным сырьем, используемым в производстве азотных удобрений. Только за неделю цены на него выросли на 41 процент. Компания подчеркнула, что выполнила все свои текущие договорные обязательства перед клиентами на польском рынке.

Ранее стало известно, что рекордно высокие цены на газ в Европе вынудили польскую холдинговую компанию Grupa Azoty (вторая по производству удобрений в ЕС) приостановить работу.

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Платон Щукин
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