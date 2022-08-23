Ведущая химическая компания в Европе остановила производство

Вторая по производству удобрений в Европе Grupa Azoty остановила работу из-за цен на газ

Рекордно высокие цены на газ в Европе вынудили вторую по производству удобрений в ЕС холдинговую компанию Grupa Azoty приостановить работу. Об этом группа сообщает в пресс-релизе на своем сайте. На фоне заявления акции Grupa Azoty упали на 5,4 процента с начала дня.

С 23 августа ведущая польская компания закрывает завод по производству азотных удобрений, капролактама (необходимого в конструкционных пластмассах) и полиамида-6 (высокопрочного пластика). При этом продолжится производство катализаторов, полиамидных оболочек, гуминовых кислот, термопластичного крахмала и концентрированной азотной кислоты. Пока работы будут приостановлены, компания проведет запланированный ранее капитальный ремонт ряда установок. Группа не сообщает, когда завод возобновит производство.

В химической компании пояснили, что закрытие предприятия было связано с беспрецедентными ценами на природный газ, который обеспечивает его работу. Если 22 февраля (до начала специальной военной операции на Украине) топливо стоило 752 долларов за тысячу кубометров, то 22 августа цены выросли до 2882 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется на лондонской бирже ICE по 2877 долларов за тысячу кубометров.

Дефицит топлива в Европе угрожает ряду предприятий, которые сильно зависят от газа, приостановкой или вовсе прекращением работы. Ранее закрытие допустил немецкий концерн — химкомплекс BASF. В компании предположили, что, если топливо будет поступать в объеме значительно меньше необходимого уровня в течение длительного периода, заводы придется закрыть.